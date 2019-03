Unfallverursacher wird entlarvt

Aufmerksame Schüler beobachteten am Mittwochfrüh eine Unfallflucht in Haßfurt. Sie konnte dank der Zeugen und der aufgefundenen Spuren rasch geklärt werden. Ein BMW hatte in der Zeppelinstraße einen rechts geparkten Daimler Crysler gestreift. Der BMW-Fahrer setzte seine Tour fort, ohne sich um den Schaden von 400 Euro zu kümmern. In der Nähe wurde der BMW entdeckt; die Polizei ermittelte den Unfallverursacher.