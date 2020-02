Unfallverursacher verschwindet

Auf Höhe der Stockhardtsbrücke kam es am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit rund 1000 Euro Gesamtschaden. Der Fahrer eines roten Pkw mit Coburger Kennzeichen befuhr die B 173 in Richtung Hof. Auf Höhe der Stockhardtsbrücke bog der unbekannte Fahrzeugführer nach links in die Siechenangerstraße ab und missachtete bei "rechts vor links" die Vorfahrt einer in Richtung Süden fahrenden Opel-Fahrerin, die mit ihrem Wagen in die Siechenangerstaße einbiegen wollte. Die Frau konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig abbremsen und einen Zusammenstoß vermeiden. Eine ihr nachfolgende Hyundai-Fahrerin erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden Opel hinten auf. Der aus dem Zulassungsbereich Coburg stammende Unfallverursacher fuhr in Richtung Innenstadt weiter. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter Telefon 09261/5030 entgegen.