Unfallverursacher verliert Spiegelteile

Zeugen sucht die Polizei zu einer Unfallflucht in Untertheres. Am Donnerstag hatte eine Autofahrerin ihren weißen Mitsubishi in der Hauptstraße in Untertheres abgestellt; sie begab sich auf den in unmittelbarer Nähe befindlichen Friedhof und hörte um 12.45 Uhr einen lauten Schlag. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, entdeckte sie die Ursache des Schlages: Ihr Auto war angefahren worden; an der linken Fahrzeugseite ihres Pkw ist ein

Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete; allerdings blieb das rechte Außenspiegelgehäuse seines Wagens zurück. Die Polizei hat ermittelt, dass als unfallverursachendes Fahrzeug zweifelsfrei ein dunkler Ford vom Typ EcoSport infrage kommt. Aufgrund dieser Tatsache dürfte

der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher ermittelt werden können. Die Polizeiinspektion in Haßfurt bittet um Hinweise. Telefon 09521/9270.