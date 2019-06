Ein unbekannter Unfallverursacher hat am vergangenen Donnerstag zwischen 14.45 Uhr und 15.10 Uhr den linken Außenspiegel eines blauen Mitsubishi abgefahren. Das Auto war in der Hauptstraße geparkt. Das Außenspiegelgehäuse des Unfallverursachers wurde an der Unfallstelle aufgefunden. Es handelt sich um einen silberfarbenen Ford Galaxy. Die Polizei fahndet nach diesem. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 350 Euro.