Unfallverursacher sucht plötzlich das Weite

Als ein 49-Jähriger am Montagnachmittag mit seinem Audi zum Abbiegen am Ende der Ausfahrt Hallstadt der A 70 wartete, fuhr ihm ein nachfolgender Kombi links gegen die Heckstoßstange. Der Geschädigte bog daraufhin in Richtung Bamberg ab, um an einer geeigneten Stelle anzuhalten. Der Unfallverursacher folgte zunächst, bog dann jedoch plötzlich wieder in Richtung Bayreuth auf die A 70 ab und beging Unfallflucht. Der Sachschaden am Audi beläuft sich auf 1500 Euro. Die Polizei bittet unter Telefon 0951/9129-510 um Zeugenhinweise zum unfallflüchtigen Pkw-Kombi.