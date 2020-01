Unfallverursacher sucht das Weite

Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Freitag, 15. November, gegen 19.30 Uhr in Schederndorf ereignete, sucht die Polizei Bamberg-Land, Telefonnummer 0951/9129-310. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war gegen den Grundstückszaun eines Anwesens gestoßen und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. An der Unfallstelle konnten Fahrzeugteile aufgefunden werden, die darauf hindeuten, dass es sich beim flüchtigen Pkw um einen grauen Audi Avant handeln dürfte.