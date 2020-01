Unfallverursacher sucht das Weite

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer am Samstagabend, als er mit seinem in der Ortsstraße "Am Geyersgrund" in Burgebrach geparkten VW Golf wegfahren wollte. Er musste feststellen, dass zwischen 16.30 und 20.10 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen die Front seines Fahrzeuges gestoßen war. Dabei wurden die Stoßstange, der Kühlergrill sowie das VW-Emblem beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mindestens 1000 Euro zu kümmern und die Polizei zu verständigen, fuhr der Verursacher davon. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei unter der Telefonnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen. pol