Unfallverursacher sucht das Weite

Die Kreisstraße von Pettstadt in Richtung Bug befuhr am Sonntagnachmittag ein BMW-Fahrer. Im Kurvenbereich ihm auf seiner Fahrspur ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der BMW-Fahrer nach rechts aus und stieß gegen die Leitplanke. An seinem Auto entstand Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerkannt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grünen Pkw handeln. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.