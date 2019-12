Unfallverursacher sucht das Weite

Gegen die Stoßstange und den Radkasten eines schwarzen Skoda Fabia stieß ein unbekannter Fahrzeugführer und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Das Fahrzeug stand am Montag zwischen 9 und 9.30 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Steigerwaldstraße. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.