Gegen die vordere linke Seite eines in der Grabenstraße in Strullendorf (neben dem Friedhof) geparkten blauen Ford Puma stieß ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer. Obwohl ein Schaden von etwa 500 Euro entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Die Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch zwischen 15 und 16 Uhr. pol