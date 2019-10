Gegen die linke Fahrzeugseite eines schwarzen Toyota stieß ein unbekannter Fahrzeugführer in Hirschaid und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Das Fahrzeug stand am Dienstag zwischen 6.40 und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Heinrichstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.