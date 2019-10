Ein im Baustellenbereich auf der A 70 abgestellter Kleintransporter wurde am Dienstag zwischen 12.40 und 16 Uhr von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Obwohl ein Schaden von circa 1000 Euro am vorderen linken Radkasten entstand, fuhr der Verursacher davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei unter Telefon 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.