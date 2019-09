Zapfendorf vor 15 Stunden

Unfallverursacher sucht das Weite

Gegen den linken Kotflügel eines in der Bamberger Straße in Zapfendorf geparkten VW Golf fuhr am vergangenen Freitag zwischen 11 und 12 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer. Anschließend verlie...