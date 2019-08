Unfallverursacher sucht das Weite

Sachschaden von etwa 2000 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem schwarzen BMW angerichtet, der am Montag zwischen 16 und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes An der Breitenau angefahren wurde. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet unter Telefon 0951/9129-210 um Zeugenhinweise zu der Unfallflucht. Fassade mit Graffiti besprüht Zwischen vergangenem Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 20 Uhr, wurde die Fassade eines Wohnanwesens in der Siechenstraße mit Graffiti besprüht. Der oder die unbekannten Täter richteten Sachschaden von etwa 500 Euro an. Täterhinweise nimmt die Bamberger Polizei unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Einbrecher sucht Baustelle heim Auf verschiedene Elektro-Baumaschinen, ein Samsung-Galaxy-Handy sowie auf einen Personalausweis hatte es zwischen Mittwochnachmittag, 16.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, ein Einbrecher in einem Wohnanwesen am Unteren Kaulberg abgesehen. Der Täter gelangte über den Gartenbereich in die Räumlichkeiten, wo er zwei Bauwandtüren abmontierte, um in den weiteren Innenbereich vorzudringen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf knapp 1600 Euro. pol