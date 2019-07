Am Montagmorgen touchierte in der Bamberger Straße in Stegaurach ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rückwärtsfahren mit seinem Dacia den stehenden Hyundai einer 70-Jährigen. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort. Am Pkw der Frau entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.