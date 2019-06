Am Mittwoch gegen 9.50 Uhr wurde in der Scheßlitzer Hauptstraße ein Klein-Lkw, dessen Fahrer dort gerade Ladetätigkeiten durchführte, von einem eventuell gelben Fahrzeug angefahren und im linken Frontbereich beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer hinterließ Fremdschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter der Tefefonnummer 0951/9129-310.