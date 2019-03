Unfallverursacher sucht das Weite

Die Polizei Kronach sucht nach einem Schadensverursacher zu einem Verkehrsunfall vom Dienstagnachmittag um 13 Uhr auf der Staatsstraße 2200 bei Wilhelmsthal. Der Fahrer eines weißen Kleintransporters befuhr die Staatsstraße von Hesselbach kommend in Richtung Wilhelmsthal. Aus unbekannter Ursache kam dessen Fahrer nach links auf die Gegenfahrbahn und streifte dort ein Tankfahrzeug, welches in Richtung Hesselbach unterwegs war. Von diesem Fahrzeug wurden Teile des linken Außenspiegels abgerissen. Diese flogen auf einen nachfolgenden VW Golf und beschädigten dessen linke Fahrzeugfront. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der unbekannte Fahrer des weißen Sprinters fuhr in Richtung Wilhelmsthal davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.