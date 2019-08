Unfallverursacher steht wiederholt unter Drogen

Am Sonntagnachmittag verursachte ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem VW Polo einen Schaden von circa 800 Euro. Der junge Mann fuhr mit seinem Fahrzeug von Friesen kommend in Richtung Gundelsdorf. Aus unklarer Ursache geriet der Fahrer plötzlich auf die Gegenfahrbahn, so dass eine ihm entgegenkommende Ford-Fahrerin ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Anschließend kam der 19-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei zwei Leitpfosten. Da er bereits am Vortag bei einer Verkehrskontrolle unter Drogeneinfluss stand und erneut drogentypische Anzeichen zeigte, wurde ein Drogentest durchgeführt, welcher erneut positiv ausfiel. Anschließend wurde eine Blutentnahme in der Frankenwaldklinik Kronach durchgeführt und sowohl der Fahrzeugschlüssel als auch der Führerschein sichergestellt. pol