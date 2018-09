Unfallverursacher mit rotem Pkw gesucht

Ein anthrazitfarbener Opel Astra, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kronacher Straße geparkt war, wurde am Mittwoch gegen 12 Uhr von einem unbekannten Fahrzeugführerbeschädigt. Am Opel wurde der hintere, rechte Frontbereich verkratzt, der Sachschaden liegt bei etwa 750 Euro. Ersten polizeilichen Erkenntnissen nach könnte es sich beim Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Zeugen der Unfallflucht oder der Verursacher selbst werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mit der Polizeiinspektion Lichtenfels in Verbindung zu setzen.