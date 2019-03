Unfallverursacher macht sich davon

Vermutlich beim Ausparken touchierte am Mittwochnachmittag zwischen 14.30 und 16 Uhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher einen schwarzen Audi A6, der auf dem Parkplatz des "Injoy"- Fitnessstudios in Höfles parkte. Am Audi entstand eine deutlich sichtbare Delle an der hinteren Tür der Fahrerseite. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei Kronach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich unter Tel. 09261/5030 zu melden. pol