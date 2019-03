Unfallverursacher macht sich davon

Ein unbekannter Fahrzeugführer bog am Mittwoch gegen 20 Uhr von der Ehrlicher-Straße nach rechts auf die B 303 in Fahrtrichtung Coburg ab. Dabei sei der Unbekannte auf die Gegenfahrbahn geraten, auf der zu diesem Zeitpunkt eine 40-Jährige mit ihrem Opel in Richtung Sonnefeld fuhr. Dadurch kam es zu einer leichten Berührung der Fahrzeuge, bei der der Opel im Bereich des Kotflügels vorne links beschädigt wurde. Der Schaden liegt bei circa 100 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr in Richtung Coburg weiter, ohne sich darum zu kümmern.