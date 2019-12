Unfallverursacher ist geflüchtet

Ein Mercedes, der in der Kissinger Straße 54 A auf dem Kundenparkplatz vor dem dortigen Schuhgeschäft ordnungsgemäß geparkt war, ist am Montag zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr an der Beifahrertür angefahren worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die

Polizeiinspektion Hammelburg, Tel.: 09732/9060, entgegen. pol