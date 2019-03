Unfallverursacher ist auf und davon

Zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag hatte ein 56-Jähriger seinen Pkw in der Adalbert-Stifter-Straße 31 auf der Fahrbahn geparkt. Als er zum Auto zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter dieses beschädigt hatte und offenbar einfach weitergefahren war. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. pol