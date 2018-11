Unfallverursacher hinterließ Außenspiegel

Kommt es in der Regel meist dann zu einer Unfallflucht, wenn sich der Unfallverursacher unbeobachtet glaubt, so war die geschädigte Fahrzeugführerin diesmal gerade mit dem Beladen ihres Pkw beschäftigt und stand deshalb am Fahrbahnrand. Ein roter Pkw mit ERH-Kennzeichen fuhr am Mittwoch um 18.15 Uhr gegen die halb geöffnete Fahrzeugtüre ihres Pkw. Die Geschädigte konnte noch sehen, wie der Unbekannte die Straße "Auf der Höhe" weiterfuhr. An der Unfallstelle blieb der rechte Außenspiegel des Verursachers zurück. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Polizeiinspektion Höchstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Höchstadt zu melden.