Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat während des Wochenendes eine Gabione mit seinem Fahrzeug demoliert. Die Gabione ist Teil eines Zaunelements direkt an der Zufahrt zu einem Betriebsgelände in der Straße "Seelohe" in Knetzgau. Der Sachschaden beträgt 400 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete. Nach ihm sucht jetzt die Polizei. Die Inspektion Haßfurt bittet um Hinweise, Ruf 09521/9270. red