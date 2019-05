Unfallverursacher haut einfach ab

Eine Unfallflucht ereignete sich am Sonntag gegen 18 Uhr an der Einmündung der Theresienstraße in die Hedwigstraße. Hier wurde der Fahrer eines schwarzen BMW dabei beobachtet, wie er mit seinem Pkw gegen den Außenspiegel eines schwarzen Seat Ibiza stieß. Der Unfallverursacher fuhr zunächst weiter, hielt dann aber an und nahm den Schaden an seinem Fahrzeug in Augenschein. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt aber doch fort, ohne den gesetzlichen Warte- und Meldepflichten nachzukommen. An dem Seat entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und/oder zum Unfallverursacher sowie zu dem von diesem genutzten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizei-Inspektion Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen. pol