Redwitz vor 17 Stunden

Unfallverursacher haut einfach ab

Ein unbekanntes Fahrzeug der Marke Toyota stieß am vergangenen Freitag um 22.15 Uhr in der Siemensstraße gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Pkws. Der Unfallverursacher hielt zwar an, setzte...