Unfallverursacher haut einfach ab

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall am Mittwochmorgen. Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Kreisstraße HAS 26 in Richtung Hummelmarter. In einer Rechtskurve kam ihm ein größeres weißes Fahrzeug entgegen, streifte mit dem linken Außenspiegel den linken Außenspiegel des Lkws und fuhr einfach weiter, obwohl es einen lauten Knall gab, so dass der Verursacher den Kontakt mitbekommen haben müsste. Aufgrund der Höhe, an der der Spiegel des verursachenden Fahrzeuges angebracht war, wird vermutet, dass es sich um einen 3,5-Tonner handeln könnte.