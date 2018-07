Unfallverursacher hauen nach Kollisionen in Haßfurt und Zeil einfach ab

red



Mehrere Unfallfluchten wurden der Polizei in Haßfurt gemeldet. Um die Fälle klären zu können, bittet die Inspektion in der Kreisstadt um Hinweise, Telefon 09521/9270.Am Donnerstag in der Zeit von 5.50 bis 14.10 Uhr stand ein Audi 80 auf einem öffentlich zugänglichen Firmenparkplatz in der Ottostraße in Haßfurt. In diesem Zeitraum wurde die Fahrertür des Pkw vermutlich durch ein anderes Fahrzeug zerkratzt. Ein Verursacher flüchtete. Der Sachschaden am Audi wird auf 250 Euro geschätzt.Am Donnerstag wurde gegen 15 Uhr ein Wohnmobil in der Sander Straße in Zeil auf dem neben der Straße befindlichen Gehweg abgestellt. Hierbei beschädigte das Fahrzeug mit seinem Aufbau das Vordach des dortigen Anwesens. Der Fahrer des Wohnmobils setzte seine Tour in Richtung Sand fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem Wohnmobil soll es sich um ein weißes, älteres Modell handeln. Das Fahrzeug hat einen Alkovenaufbau und als Fahrer wurde ein etwa 50 Jahre alter Mann gesehen. An dem Wohnmobil konnte ein Zeuge ein HAS-Kennzeichen ablesen.Am Freitag in der Zeit von 23 bis 23.45 Uhr wurde in Haßfurt auf dem Gries-Parkplatz ein abgestellter VW Golf an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Ein Unbekannter hatte vermutlich bei einem Parkmanöver mi seinem Wagen den VW berührt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.Am Samstag gegen 18.50 Uhr kam es in der Oberen Torstraße in Zeil zu einer Spiegelberührung zwischen zwei Autos. Während der Anzeigeerstatter seinen gesetzlichen Pflichten Folge leistete und an der Unfallstelle wartete, setzte der Unfallgegner seine Fahrt nach der Spiegelberührung in Fahrtrichtung Haßfurt fort. Es soll sich hierbei um ein graues oder beiges Auto gehandelt haben, welches unmittelbar vor der Kollision noch einem anderen parkenden Auto ausweichen musste.Da zumindest ein Teilkennzeichen bekannt ist, dürfte der flüchtende Unfallbeteiligte möglicherweise ermittelt werden können. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Ermittlungen wegen einer Verkehrsunfallflucht wurden von der Polizei eingeleitet.