Unfallverursacher hauen einfach ab

Die Haßfurter Polizei verfolgt zwei Unfallfluchten. Am Donnerstag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr wurde ein in der Schlesinger Straße in Haßfurt geparkter grauer Audi A4 angefahren. Verursacherfahrzeug ist vermutlich ein weißer Pkw. Es entstand ein Schaden von 800 Euro. Der Fahrer des weißen Autos entfernte sich unerlaubt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein weiteres unerlaubtes Entfernen vom Unfallort zeigte ein Pkw-Fahrer an, dessen Ford Mondeo in der Zeit von Montag bis Mittwoch in der Rotkreuzstraße angefahren worden war. Der geparkte Pkw wurde erheblich an der hinte-ren Stoßstange demoliert. Es entstand ein Unfallschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise erbittet in beiden Fällen die Polizei Haßfurt, erreichbar unter Telefonnummer 09521/9270.