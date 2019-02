Unfallverursacher hauen einfach ab

Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Discountmarktes in der Callenberger Straße in Coburg parkte eine 32-Jährige aus dem Itzgrund am Dienstag zwischen 16 und 16.10 Uhr ihren Mini Cooper. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug sah die Frau, dass die komplette Fahrerseite des Pkw zerkratzt und eingedellt war. Ein neben ihr ein- oder ausparkendes Fahrzeug hatte offensichtlich den Schaden verursacht. Dieser dürfte laut erster Schätzung bei 5000 Euro liegen. Einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 8 und 13 Uhr an einem geparkten Citroën in der Straße zum Spitzberg in Weitramsdorf. Als der 38-jährige Citroën-Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, sah er, dass vorne links ein anderes Fahrzeug dagegen gefahren sein musste. Bei der Unfallaufnahme konnten an der Unfallstelle noch Fahrzeugteile des Unfallverursachers gefunden werden. Zeugen, die die Coburger Polizeiinspektion bei ihren Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort unterstützen können, werden um Hinweise unter der Rufnummer 09561-645-209 gebeten. pol