Unfallverursacher hauen einfach ab

Zwei Unfallfluchten beschäftigen die Polizei in Haßfurt. Am Mittwoch zwischen 7 und 9 Uhr wurde an einem in der Steigerwaldstraße in Sand geparkten Mitsubishi von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer der linke Außenspiegel demoliert. Der Sachschaden beträgt 250 Euro. Der zweite Fall: Ihren Firmen-BMW parkte eine 55-Jährige auf dem Marktplatz in Haßfurt von Dienstag, 20 Uhr, bis Mittwoch, 7.50 Uhr. Am Morgen bemerkte sie einen Schaden vonrund 1000 Euro an ihrem Auto. Wie in Sand hatte sich der Unfallverursacher entfernt. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt, Telefon 09521/9270.