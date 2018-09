Unfallverursacher hat keinen Führerschein

Mindestens 11 000 Euro Sachschaden und zwei demolierte Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag um 22.30 Uhr im Kalenderweg. Ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen, setzte sich ein 21-jähriger Coburger an das Steuer eines Opels und fuhr durch das Stadtgebiet. Er hatte sogar eine Beifahrerin. Im Kalenderweg schrammte er gegen einen geparkten VW und verursachte an diesem einen Schaden von mindestens 10 000 Euro. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Beifahrerin nach vorne geschleudert und prallte gegen die Windschutzscheibe; die Scheibe zerbrach. Der Unfallverursacher stieg kurz aus, befestigte die beschädigte vordere Stoßstange, so dass er weiterfahren konnte, und entfernte sich von der Unfallstelle. Aufmerksame Zeugen verständigten sofort die Beamten der Coburger Polizeiinspektion. Die Fahndung war erfolgreich. Der Unfallflüchtige hatte das Fahrzeug mit Unfallschaden auf der Frankenbrücke abgestellt, die Kennzeichen des Autos entfernt und war dann abgehauen. In der Sandstraße konnte der Fahrer samt Beifahrerin schließlich aufgegriffen werden. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall. pol