Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwoch gegen 13 Uhr einen blauen VW Golf, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Tedi-Marktes in der Mainau geparkt war. Am Golf wurde die hintere Türe auf der Fahrerseite eingedellt, so dass ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstand. Sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0. pol