Unfallverursacher geht "stiften"

Auf dem Parkplatz des Rewe-Einkaufsmarktes in Steinberg kam es am Donnerstag gegen 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie ein circa 50-jähriger Mann mit seinem Pkw rückwärts ausparkte und gegen den geparkten VW Golf eines 57-Jährigen fuhr. Der Schadensverursacher stieg aus und schaute sich den Pkw des Geschädigten an. Danach stieg der Mann in sein Fahrzeug ein und fuhr davon. Am VW Golf wurde die hintere Stoßstange bzw. das Seitenteil beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1000 Euro. Der Unfallverursacher soll dunkelgraue Haare und einen "Blaumann" getragen haben. Er benutzte einen dunklen Pkw mit Kronacher Kennzeichen. Hinweise nimmt die Polizei Kronach unter Tel. 09261/5030 entgegen.