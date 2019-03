Unfallverursacher geht stiften

Zwischen Montag und Dienstag fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Ludwigsstadt an der Einfahrt zum Aldi-Markt gegen einen Laternenmast. Es entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro. Der Verursacher flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt (Tel. 09263/975020) in Verbindung zu setzen.