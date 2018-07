Unfallverursacher flüchteten

Ein Kia wurde am Freitag zwischen 16 und 19 Uhr in der Veit-Stoß-Straße angefahren. Obwohl Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden war, flüchtet der Unfallverursacher. In der Rothofer Straße wurde ein Ford in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher, der hinterlassene Schaden wird auf 800 Euro geschätzt.