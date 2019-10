Unfallverursacher flüchtete

Schaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro richtete ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen Freitagabend, 23 Uhr, und Samstag, 17.15 Uhr, an zwei Fahrzeugen an, die in der Stufenburgstraße abgestellt waren. Offensichtlich beim Ein- bzw. Ausparken stieß der Fahrzeugführer gegen die linke vordere Stoßstange eines schwarzen VW Polo sowie gegen die linke hintere Seite eines Mercedes Vito. Anschließend verließ der Schadensverursacher die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu verständigen. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.