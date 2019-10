Unfallverursacher flüchtet

Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, gegen 17.45 Uhr auf der A 7 bei Oberthulba entstanden. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Ein Pkw-Fahrer fuhr mit seinem blauen E-Klasse Mercedes vermutlich aus Unachtsamkeit bei Oberthulba in die dort bestehende Autobahnbaustelle. Beim Verlassen der Baustelle achtete er nicht auf den Verkehr auf der linken Fahrspur Richtung Kassel und es kam zu einem Auffahrunfall zweier Fahrzeuge. Der Unfallverursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Von einem Zeugen konnten lediglich die Buchstaben HF oder HN vom Kennzeichen abgelesen werden. Die Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 09722/944 40 entgegen. pol