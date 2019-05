Ein Zeuge hat am Sonntag gegen 13.10 Uhr beobachtet, wie ein dunkler Pkw rückwärts gegen einen in der Krumer Straße in Zeil geparkten grauen Renault prallte. Der Unfallverursacher flüchtete. Vorher konnte der Zeuge noch Teile des Kennzeichens ablesen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen den unbekannten Fahrer, der einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro hinterließ. red