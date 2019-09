Unfallverursacher fährt einfach weiter

Eine Unfallflucht hat sich am Montag auf der A 73 bei Forchheim ereignet. Am späten Abend scherte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Auto im Bereich der Anschlussstelle Forchheim-Nord in Fahrtrichtung Norden zum Überholen eines Kia aus. Der mit höherer Geschwindigkeit herannahende 20-jährige Fahrer eines VW wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam er ins Schleudern, kollidierte mit dem Heck des Kia und prallte in die Außenschutzplanke. Der VW-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Der Gesamtschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet zu diesem Vorfall um Zeugenmeldungen unter Telefon 0951/9129-510.