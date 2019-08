Unfallserie mit sieben Fahrzeugen

Zu einer Unfallserie mit insgesamt sieben beschädigten Fahrzeugen kam es am Montag in den frühen Morgenstunden auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Zunächst wollte gegen 5.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Nürnberg-Nord und Erlangen-Tennenlohe ein 35-Jähriger mit seinem Audi einen Sattelzug überholen, der auf der mittleren Spur unterwegs war. Er wechselte dazu komplett auf den linke Fahrstreifen. Das erkannte ein von hinten kommender 23-jähriger Hamburger mit seinem BMW zu spät, so dass er in das Heck des Audi prallte.

Das nächste folgende Fahrzeug konnte von seinem Fahrer zum Stehen gebracht werden. Allerdings fuhr in dieses wiederum ein 55-jähriger Nordrhein-Westfale mit seinem Jeep. Ein Seat war ebenfalls in den Unfall verwickelt, nachdem der Fahrer aber in eine Klinik kam, ist noch unklar, in welcher Art und Weise.

Kurz darauf brachte ein 51-jähriger seinen Honda vor der Unfallstelle zum Stillstand. Ein nachfolgender Skodafahrer fuhr aber in dieses Fahrzeug.

Fünf der sieben beteiligten Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die linke Fahrspur musste für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt werden.