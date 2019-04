Unfallserie durch Unterzuckerung

Ein 77-jähriger Mann fuhr am Montagvormittag mit seinem Mercedes in der Bettelhecker Straße stadtauswärts. Plötzlich kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen eine Grundstücksmauer. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Nach wenigen Metern überfuhr er ein Verkehrszeichen. Danach stieß der Mercedes gegen einen Stromverteilerkasten und danach ein weiteres Mal gegen eine Gartenmauer. Schließlich war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und blieb mitten auf der Straße stehen. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte schon die Polizei und den Rettungsdienst verständigt. Die Sanitäter hatten dann auch schnell den Grund für die auffällige Fahrweise des 77-Jährigen ausgemacht. Er leidet an Diabetes und war zum Unfallzeitpunkt stark unterzuckert. Der Rettungsdienst brachte den 77-jährigen Mann zur Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf knapp 20 000 Euro geschätzt.