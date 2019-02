Unfallschwerpunkt Supermarktparkplatz

Zu zwei Unfällen, die beim Rangieren auf Supermarktparkplätzen passierten, wurde am Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Bad Brückenau gerufen. Am Donnerstag um die Mittagszeit wollte ein 35-Jähriger auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bischofsheimer Straße in Wildflecken rückwärts aus der Parkbucht ausparken. Dabei übersah er einen 70-Jährigen, der gerade mit seinem Ford an den Parkständen vorbeifuhr. Er stieß mit dem Heck seines Mercedes gegen die linke Seite des Fords. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Der Blechschaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 2000 Euro geschätzt. Ebenfalls am Donnerstagmittag stieß ein 77-Jähriger beim Einparken auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Sinntor mit seinem BMW gegen einen geparkten Ford. Es entstand geringer Sachschaden, berichtet die Polizei Bad Brückenau. pol