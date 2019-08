Oerlenbach vor 12 Stunden

Unfallmit 5000 Euro Schaden

An der Eltingshäuser Kreuzung ist es am Donnerstag gegen 8.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Fahrerin fuhr einem vor ihr haltenden Pkw auf, als dieser ordnungsgemäß am Stopp-Schild anhielt...