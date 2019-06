Bereits am Samstagabend ist eine 26-jährige Fahrerin eines VW kurz nach der Autobahnanschlussstelle Forchheim-Süd in Fahrtrichtung Nürnberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Außenschutzplanke gestoßen. Obwohl an der Schutzplanke und ihrem Fahrzeug ein Schaden von mindestens 6000 Euro entstand, meldete sie den Verkehrsunfall erst am Montagabend bei der Autobahnpolizei Bamberg. Aufgrund der erheblich verspäteten Unfallmeldung wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.