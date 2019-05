Am Dienstagmorgen haben sich sich in Forchheim an der Kreuzung Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/Äußere Nürnberger Straße ein Lastwagen und ein Auto während des Abbiegens berührt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. Wegen des bislang noch nicht abschließend geklärten Unfallhergangs werden mögliche Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/70900 in Verbindung zu setzen.