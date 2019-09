Unfallhergang ist nicht geklärt

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall in Haßfurt, dessen Hergang nicht geklärt ist. Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr ereignete sich der Unfall, an dem ein schwarzer Skoda und ein grauer Nissan beteiligt waren, auf der Einmündung der Straße "Wasserwerk" in die Zeiler Straße. Beim Eintreffen der Streife war die Unfallstelle bereits geräumt. Anhand der Aussagen der Beteiligten konnte der Unfallhergang nicht eindeutig geklärt werden. Zeugen sollen sich deshalb bei der Polizeiinspektion in Haßfurt melden.