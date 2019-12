Unfallgrund: Alkohol war mit im Spiel

Positiv verlief der Alkotest bei einem Unfallbeteiligten, der am Samstagnachmittag an der Ostumgehung einen Auffahrunfall verursachte: Ein 50-jähriger Renault-Fahrer war auf eine 40-jährige Mazda-Fahrerin aufgefahren, die an der Einmündung zur Staatsstraße am Stopp-Schild halten musste. Der Unfallverursacher hatte 1,10 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins folgten. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird von der Polizei mit geschätzten 4500 Euro angegeben.