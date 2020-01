Unfallgegner wollen beide Grün gehabt haben

Zu einem Verkehrsunfall am 19. Dezember kurz vor 13 Uhr an der Kreuzung Laubanger/Hallstadter Straße zwischen einem Renault- und einem Opel-Fahrer sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Unfallbeteiligten hatten beide beim Einfahren in den Kreuzungsbereich Grünlicht.